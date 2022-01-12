بلادنا تشارك في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، امس، في مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفد ترأسه وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود.



واستعرض الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، مستقبل التعدين في الدول العربية، وأنشطة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في قطاع الثروة المعدنية، والإنجازات الرئيسة التي حققتها المنظمة واهمها قاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية، والبوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين.

ويتناول المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، العديد من اجتماعات الطاولة المستديرة وورش العمل ، بحضور الوزراء العرب وعدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم يمثلون أكثر من 30 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين.