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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة تحتفل بإصدار وتوقيع كتابين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
تحتفل الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بإصدار وتوقيع كتابين للدكتور مبارك علوي لزنم أستاذ القانون الدولي بأكاديمية الشرطة حضرموت صادرة عن الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة ومكتبات خالد بن الوليد وفروعها وعناوينها كالتالي الأول (حقوق الإنسان والدور الأمني لحمايتها ) والثاني( القانون الدولي العام وعالمية الإسلام) وسيتحدث في الحفل والندوة كلاً من :
الدكتور : عبد الحفيظ النهاري أستاذ العلوم السياسية.
الكاتب والناقد : الأستاذ إبراهيم موسى النحاس .
الدكتور : صالح ذبيان باحث في القانون الدولي واليمني. .
يدير الندوة : الأستاذ محمد سبأ مدير الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة.
الموعد / الخميس 13 يناير /2022م الساعة السادسة مساءً في مقر الدار اليمنية 114 شارع التحرير الدقي الدور الأول فوق آكتف للملابس وصرافة آمون جوار ميترو الدقي .
الدعوة عامة للجميع والدخول مجاناً.