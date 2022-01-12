 الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة تحتفل بإصدار وتوقيع كتابين 

تحتفل الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بإصدار وتوقيع كتابين للدكتور مبارك علوي لزنم أستاذ القانون الدولي بأكاديمية الشرطة حضرموت صادرة عن الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة ومكتبات خالد بن الوليد وفروعها وعناوينها كالتالي الأول (حقوق الإنسان والدور الأمني لحمايتها ) والثاني( القانون الدولي العام وعالمية الإسلام) وسيتحدث في الحفل والندوة كلاً من :

محمد يوسف

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