عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشيوخ الأمريكي: الحوثيون وكلاء إيران لزعزعة أمن المنطقة

الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365

أكد عضو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون الخارجية، السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، أن ميليشيا الحوثي هم وكلاء إيران ويزعزعون استقرار المنطقة.



وقال تعليقاً على تحرير شبوة، إن الميليشيات المدعومة من طهران تستهدف السعودية، والمدنيين فيها.

وأضاف "لطالما بقي الحوثيون قوة بالوكالة للإيرانيين، فسنواجه مشكلة".

ليندسي غراهام: إيران أصل الشر في الشرق الأوسط

بدوره، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن الإيرانيون هم أصل الكثير من الشر في الشرق الأوسط.

وتابع، "طهران استخدمت الحوثيون كوكلاء لتقطيع أوصال اليمن"، مؤكداً أن الإيرانيون هددوا الجيران كثيرا بسبب الحرب في اليمن.

وأضاف "على العالم أن ينبه إيران إلى أن سلوكها التخريبي يجب أن يتوقف"، مبيناً أن طهران تبحث عن الفوضى.

طهران لا تساعد على السلام

كذلك، قال السيناتور الجمهوري رون جونسون: "نحب رؤية السلام في اليمن.. لكن إيران لا تساعد".

من جانبه، أكد السيناتور الديمقراطي بن كاردن، عضو لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية أن الوضع في اليمن مأساوي. وقال إن المساعدات الإنسانية ضرورة.

تحرير شبوة.. وانطلاق عملية حرية اليمن السعيد

وكانت قيادة ألوية العمالقة، أعلنت مساء الاثنين، استكمال تحرير محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، بعد الانتهاء من تحرير مديرية "عين"، آخر معاقل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في المحافظة.

وأكدت في بيان استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات، موضحة أنه بذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وأعلن الناطق باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، من شبوة بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية، انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" الثلاثاء، موضحاً أنها ليست عملية عسكرية، بل إنمائية من أجل الاعتناء بالشعب اليمني، مشددا على أهمية العمل الإنساني والإغاثي في البلاد، سواء في شبوة المحررة أو مأرب التي تضم آلاف النازحين، بالإضافة إلى غيرها من المناطق.

وأوضح أن التحالف دعم عمليات الجيش ولا يزال من أجل تطهير البلاد من تلك الميليشيات، ودعم الحكومة الشرعية، لصالح اليمنيين أجمع.