مناقشة أهم احتياجات منطقة بور الخدمية في المجالين الصحي والتربوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، مع اللجنة الأهلية من منطقة بور في مديرية سيئون، أهم إحتياجات المنطقة من المرافق الخدمية المجتمعية في المجالين الصحي والتربوي .

وأكد الوكيل الكثيري حرص السلطة المحلية على تفعيل دور اللجان الأهلية التي تسهم في إسناد السلطة المحلية لتحديد إحتياجات المجتمع المحلي من المشاريع الحيوية المهمة بحسب الأولوية ليتم إدراجها ضمن مشاريع البرنامج الاستثماري للمديرية..مثمناً جهود أعضاء اللجنة على سعيهم لتوفير احتياجات سكان المناطق الريفية .