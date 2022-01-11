تعز.. حملة لإزالة محطات الغاز العشوائية في احياء المدينة

قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، امس الإثنين، بحملة لإزالة محطات الغاز العشوائية المنتشرة في شوارع وأحياء مديريات مركز المدينة.



وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"، إن حملة أمنية بدأت اليوم بإزالة محطات الغاز في الشوارع والأحياء السكنية بمديريات المظفر والقاهرة وصالة.



وأضاف أنه "سيتم نقل المحطات المخالفة إلى مناطق غير مكتظة بالسكان".



وأدت الحرب، التي اندلعت في البلاد عام 2015 بفعل انقلاب ميليشيات الحوثي، إلى انتشار الكثير من محطات بيع النفط ومشتقاته بشكل عشوائي كبير، معظمها في مناطق مأهولة بالسكان، دون مراعاة لأدنى معايير السلامة والأمان، وسط غياب الرقابة عليها من قبل السلطات المعنية.



ويوجد في مدينة تعز أكثر من150 محطة وقود عشوائية، وفق تصريح سابق لرئيس نقابة موظفي فرع شركة النفط في تعز، فتحي العبسي لـ"يمن شباب نت".



ومع هذا الانتشار المحموم بمحافظة تعز، بعيدا عن التزام معايير السلامة وأدواتها، وفي ظل غياب الرقابة وتفعيل القوانين، أصبحت حوادث الحريق في محطات تعبئة البنزين والديزل والغاز، تتكرر بشكل مخيف ومثير للقلق.