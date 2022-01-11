شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء ورشة عمل حول تدشين النهج المجتمعي بمحافظة لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقامت منظمة جون سنو امس ورشة عمل تعريفية لتدشين المنهج المجتمعي البيتي بمشاركة ٤٠ قابلة ومؤثرة مجتمعية في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.



الورشة زودت المشاركات بمعارف حول تقديم نهج مجتمعي "بيتي" في إطار مشروع صحتي أولا وكيفية تطبيق رعاية حضن الكنغر والتعريف بالسجلات والوضع الصحي للمواليد والتحديات التي تواجه الاطفال الرضع وإشراك قادة المجتمع والسلطة المحلية في تنفيذ نهج مجتمعي بيتي.