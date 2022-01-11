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أبناء رضوم يسيرون قافلة لدعم جبهات القتال في بيحان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

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سير ابناء مديرية رضوم بمحافظة شبوة امس قافلة مساعدات غذائية متنوعة لدعم المقاتلين من الابطال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بمديريات بيحان.

 

واشاد الوكيل المساعد للمحافظة سالم النسي بمبادرة ابناء رضوم في تسيير القافلة التي سيكون لها دور معنوي للابطال المقاتلين من قوات العمالقة والجيش والمقاومة .. لافتاً إلى أن هذه القافلة تعبر عن مظاهر التفاف ابناء المحافظة مع الابطال في الجبهات ودعهم اللا محدود لهم .

 

من جانبه اوضح مدير عام مديرية رضوم هادي الخرماء ان القافلة تضم مساعدات غذائية ومياه معدنية وادوية واسعافات اولية .. مثنيا على تفاعل كافة ابناء المديرية في تجهيزها ،مؤكدا مواصلة سيرها باتجاه جبهات القتال في بيحان .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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