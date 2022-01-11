شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يعلن تحرير مديرية عين من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن محافظ شبوة الشيخ عوض محمد العولقي مساء امس، تحرير مديرية عين من فلول مليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران وتطهير كامل تراب المحافظة منها عقب استكمال تحرير مديريات بيحان وعسيلان وعين من جحافلها.



وثمن المحافظ العولقي في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) هذه الانتصارات التي تحققت بتضحيات الابطال الصناديد من قوات العمالقة والجيش والمقاومة ومشاركة جوية فاعلة من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية.. منوها بأهميتها الاستراتيجية على طريق استكمال مشروع محاربة الانقلاب الحوثي والقضاء عليه .

وحيا محافظ شبوة جسارة وشجاعة الابطال المقاتلين من منتسبي قوات العمالقة والجيش ورجال المقاومة الشعبية في صناعة هذه الانتصارات العظيمة.. مؤكدا خلودها في التاريخ العسكري الحديث لليمن و لقواته الوطنية الباسلة... مشدداً على ضرورة صيانة وحماية هذا الانتصار.