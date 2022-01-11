اجتماع موسع يناقش وفاء وزارة الكهرباء بمتطلبات منحة الوقود السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع بوزارة الكهرباء والطاقة التزامات الوزارة بشأن منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات التوليد بموجب اتفاقية المنحة وما تطلبه من توريد المبالغ المالية المطلوبة للحساب المشترك ورفع عملية التحصيل والتقليل من الفاقد وكافة الخطوات والاصلاحات المطلوب اتخاذه للوفاء بالتزامات المنحة.



وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة المستفيدة من المنحة لمسؤولياتها والإسراع في توريد المبالغ الايرادات للحساب المشترك والالتزام بكافة المعايير لضمان استمرار تدفق منحة المشتقات النفطية.

وخلال اللقاء أكد امين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج على اهمية الوفاء بهذه الالتزامات وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء والعمل على الحفاظ على استمرار المنحة من خلال الوفاء بمتطلباتها.

من جانبه أستعرض نائب مدير مكتب رئاسة الوزراء المهندس وليد العباسي الأهمية التي تمثلها منحة المشتقات النفطية والنتائج الاقتصادية التي تحققت من وراءها وتقديم العون للحكومة وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي ظلت تتكبدها الحكومة في توفير الوقود .

وكان وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل اكد ان الوزارة عازمة على تحقيق الاصلاحات المطلوبة للنهوض بقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية والحد من ساعات الاطفاءات..وان الوزارة لن تتهاون مع مناطق الكهرباء في المحافظات المحررة للوفاء بهذه الالتزامات وتوريد ماعليها من مستحقات مالية للحساب المشترك وفقا للمعايير والضوابط المطلوبة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.