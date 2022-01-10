شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 307 ملايين و893 ألفا و926 مصابا، حتى صباح الإثنين.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و506 آلاف و53 حالة، فيما تعافى 259 مليونا و583 ألفا و724 حالة.

أعلنت واشنطن وطوكيو، الأحد، تشديد القيود الصحية المفروضة على القوات الأمريكية في اليابان، في وقت يربط عدد من المسؤولين اليابانيين بين هذه القواعد وعودة انتشار فيروس كورونا في الأرخبيل.

وقالت القوات الأمريكية في اليابان والحكومة اليابانية في بيان مشترك إن عناصر القواعد الأمريكية سيكونون محصورين داخل هذه القواعد اعتبارا من يوم الإثنين ولمدة أسبوعين، على أن يقتصر الخروج منها على "الأنشطة الأساسية".

وكانت القوات الأمريكية في اليابان اتخذت بالفعل تدابير الأسبوع الماضي على غرار فرض إلزامية وضع الكمامات داخل القواعد وخارجها، والحاجة إلى إبراز اختبار سلبي لكورونا قبل التمكن من الخروج من القواعد.

لكن السلطات اليابانية طالبت ببذل جهود إضافية، في وقت ظهرت بؤر عدة للإصابة بالفيروس منذ أسابيع داخل قواعد أمريكية محلية.

وحاولت اليابان تجنب موجة انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا على الصعيد العالمي، من خلال فرض قيود صارمة على حدودها. لكن على الرغم من هذه الإجراءات التي لا يخضع لها العسكريون الأمريكيون، ارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد في البلاد منذ نحو عشرة أيام.

وأحصِيت نحو 8500 إصابة جديدة في كلّ أنحاء اليابان الأحد، وهو ما يمثّل رقما قياسيا جديدا منذ الرقم القياسي الذي سُجّل في النصف الأول من سبتمبر/أيلول، في مقابل بضع مئات فقط من الحالات اليوميّة سجّلتها البلاد في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وأعادت الحكومة اليابانيّة فرض قيود صحّية في ثلاث محافظات من البلاد تستضيف قواعد أمريكيّة أو تقع بالقرب من بعضها، بما في ذلك أوكيناوا (جنوب غرب) حيث يتمركز معظم الجنود الأمريكيّين في اليابان، والبالغ عددهم 54 ألفًا.

وسُجّلت أكثر من 1500 إصابة جديدة، الأحد، بين السكان المحليين في أوكيناوا.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 7 ملايين و535691 بعد تسجيل 25255 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 114029 بعد تسجيل 52 وفاة جديدة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 179723 إصابة جديدة بكوفيد-19، الإثنين، في أعلى عدد من الإصابات منذ أواخر مايو/ أيار.

وبهذا يبلغ إجمالي الإصابات 35.71 مليون إصابة.

وتم أيضا تسجيل 146 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 483936.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و523907 إصابات منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619981.

ووفقا لحسابات رويترز فإن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد وفيات كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وروسيا.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأحد، نزولا من 165 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 97 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 92 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في خنان وتيانجين وشنشي.

وسجلت الصين أيضا 42 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 46 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى الأحد 103776 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة، الأحد، وذلك مقارنة مع 830 إصابة و29 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و21964 حالة وفاة".

سجلت كوريا الجنوبية 3007 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 667 ألفا و 390 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6071 حالة وفاة.