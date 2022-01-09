الارياني: أدلة التحالف تؤكد استمرار مليشيا الحوثي في استغلال موانئ الحديدة لأغراض عسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان الادلة التي عرضها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، تؤكد استمرار مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران استخدام موانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) لاغراض عسكرية.



وأوضح ان مليشيا الحوثي الارهابية حولت موانئ الحديدة إلى مخازن وورش لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية، وتجهيز الزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.

واشار الارياني الى ان هذه الادلة تؤكد استغلال مليشيا الحوثي لاتفاق السويد بشأن الأوضاع في محافظة الحديدة لبسط سيطرتها على الموانئ الثلاثة، واستخدامها لأغراض عسكرية، واتخاذها نقطة انطلاق لتنفيذ أنشطتها الارهابية في البحر الاحمر وباب المندب، في انتهاك صارخ للاتفاق والقوانين والمواثيق الدولية.

وتسائل الارياني عن موقف الامم المتحدة من تعامل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة مع القيادي في مليشيا الحوثي الارهابي المدعو منصور السعدي المسؤول عن عمليات القرصنة البحرية في البحر الاحمر، والمسئول عن المجموعة المتورطة في قرصنة سفينة الشحن "روابي"، والمدرج على قوائم العقوبات الامريكية.

وطالب الارياني الامم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) باتخاذ موقف حازم والضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والحيلولة دون استخدامها نقطة انطلاق لشن الهجمات الارهابية التي تستهدف خطوط الملاحة وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.