شبوة.. مقتل 5 أشخاص بألغام الحوثيين في عسيلان ودعوات للمواطنين بالحذر

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرين، نتيجة انفجار ألغام زرعها الحوثيون في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (شرق اليمن).



ووفق تغريدة للمرصد اليمني للألغام "فإن الضحايا كانوا خلال اليومين الماضيين"، ويأتي هذا بعد فرار ميلشيات الحوثي وسيطرة قوات الجيش والعمالقة على المديرية خلال الأيام الماضية.



وتمكنت فرق البرنامج الوطني لنزع الألغام من انتزاع أكثر من 700 لغم وعبوة من مناطق عدة بمديرية عسيلان والتي زرعها الحوثيون بشكل مكثف وعشوائي.



وقال المرصد "أن جميع مناطق عسيلان وبيحان في شبوة تعاني من تلوث عالي من الألغام والعبوات والذخائر غير المنفجرة".



ودعا المواطنين إلى الحذر والنازحين إلى التريث وعدم العود السريعة إلى منازلهم، فالفرق الهندسية تعمل حاليا جاهدة لتطهير تلك المناطق من الألغام.



وتعمد ميلشيات الحوثي على زرعة الألغام بشكل عشوائي في المناطق والمدن التي تسيطر عليها قبل فرارها منه، وسبق أن قتل وأصيب المئات من المدنيين خلال السنوات الماضية بالألغام الحوثية.