شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء د: ألوية العمالقة سطرت "انتصارات بطولية" في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بما أسماها ”الانتصارات البطولية“ التي سطرتها ”قوات العمالقة“ في شبوة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وقال معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت، مع محافظ شبوة عوض العولقي، ”إن الانتصارات البطولية تسطرها ألوية العمالقة بالتفاف شعبي كبير، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في محافظة شبوة رسمت معالم النصر، بإجهاض مشروع إيران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي“.