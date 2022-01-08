استشهاد مدنين في قصف بالستي استهدف محطة وقود بمديرية عسيلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استشهاد اربعة مدنين واصيب اخرين جراء استهداف ميليشيا الحوثي الارهابية لمحطة وقود بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي والذي الحق اضرار بالغة بممتلكات المدنيين المجاورة للمحطة.



وقد استنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان هذه الجريمة التي تضاف لسجل الإرهاب السلالي المدعوم إيرانيا.

وسبق ان استهدفت مليشيات الحوثي منزل مدير مديرية عسيلان العقيد ناصر القحيح، بصاروخ باليستي، في بلدة بلحارث المكتظة بالسكان، التابعة لمحافظة شبوة، ما أسفر عن وقوع مجزرة في صفوف المدنيين ترقى لجريمة حرب، حيث أستشهد 14 مدنيا بينهم أطفال، وإصابه ٩ بينهم طفله تبلغ من العمر سبع سنوات.

وكانت المليشيات قد شنت العديد من الهجمات الإرهابية الإنتقامية على الأعيان المدنية في شبوة منها هجوم صاروخي إستهدف مطار عتق ، ما أسفر عن وقوع ضحايا، والحق أضرارا بالبنية التحتية للمطار.

وقد تمكن فريق الرصد الميداني التابع للوزارة من حصر وتوثيق عدد وأسماء ضحايا القصف الصاروخي على منزل مدير عام مديرية عسيلان، العميد ناصر القحيح الحارثي، وهم كالتالي:

القتلى: عدد ٩ قتلى ومازال العدد قابل للزيادة بسبب حالتهم الخطرة

الجرحى عدد ١٦ جرحى ، وبينهم طفلة 7 سنوات.

الضحايا وهم:

1- حسين احمد السعدي المطهري المصعبي.

2- حسين فوزي السعدي المطهري المصعبي.

3- فهد قايد حصيان الحارثي.

4- مبخوت قايد حصيان الحارثي.

5-حسين عوض حشيش الحارثي.

6- صالح عبدالله عوض المجحنة.

7-محمد احمد عبدالله هماس الاسلمي. 8-جهاد ناصر علي القحيح الحارثي.

٩- الطفله جهاد ناصر القحيح الحارثي "6 سنوات".