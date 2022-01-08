تشييع رسمي وشعبي لجثمان العميد فرحان النقيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شيّع في محافظة مأرب، جثمان الشهيد البطل العميد فرحان عبده النقيب قائد اللواء الثاني قوات خاصة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات وميادين القتال ضد مليشيا الحوثية الإيرانية.



وجرت مراسم التشييع الرسمية والشعبية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ونائب رئيس هيئة العمليات اللواء الركن صالح العامري، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، وجمع غفير من منتسبي القوات المسلحة والأمن وجمع من محبّي الشهيد وأقاربه.

وأشاد رئيس الأركان بمناقب الشهيد النقيب، وتضحياته وبطولاته الخالدة في المعركة الوطنية المقدّسة ضد المليشيا الكهنوتية الإيرانية.. مترحماً عليه وعلى كل الأبطال الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن وكرامة وعروبة اليمنيين.

وأكد الفريق بن عزيز، أن المشروع الإيراني لن يمر في بلادنا ودماء اليمنيين تجري في أوردتهم.. مؤكداً المضي في المعركة الوطنية حتى تحقيق النصر الناجز وتحرير الوطن من المليشيا الحوثية الكهنوتية.

ومن جانبهم، أكد المشيّعون السير على درب الشهيد البطل فرحان النقيب وعلى خطى كل الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن الطاهر.