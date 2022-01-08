محافظ شبوة يعلن تحرير مركز مديرية بيحان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان مدينة العليا من جحافل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.



وحيا المحافظ العولقي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تضحيات الأبطال من ألوية العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية لتحقيق هذا النصر العسكري الثمين .. مشيدا بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.. منوها بأهميته المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف المديرية.

وثمن هذا النصر العسكري المبين بإشراف ومتابعة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .. مؤكدا قيمته المعنوية لدى المقاتلين الأبطال وكافة أبناء شبوة واليمن.

وهنأ العولقي، الأبطال من المقاتلين تحقيقهم هذا النصر الوطني الجديد .. محييا إصرار الأبطال الميامين على مواصلة تحرير كل شبر من فلول المليشيا الحوثية الانقلابية.