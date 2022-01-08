شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على ىسعر الدولار اليوم في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استقر سعر الدولار اليوم في السودان السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، لدى البنك المركزي، وتعاملات السوق الموازية (السوداء).



وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة 454 جنيها، ولدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني الجمعة بـ436.27990 جنيه، وهو نفس أول أمس الخميس، وهامش الربح 0.75% للبنوك والصرافات على أن لا يتجاوز (سالب/موجب 5.0%).

وحدد بنك السودان المركزي سياسته التمويلية لعام 2022 وعممها على المصارف كافة للعمل بها اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2022.

وتستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في الاستقرار المالي وتبني الحوكمة والنزاهة ومحاربة الفساد وإدارة المخاطر والالتزام.

ووفق المنشور فإن للاستقرار النقدي يتم من خلال استقرار المستوي العام للأسعار والنزول بمعدل التضخم إلى رقم ثنائي نهاية العام الجاري باتباع عدد من الإجراءات الخاصة بضبط التوسع النقدي وتحجيم دور البنك المركزي والمصارف في تمويل الحكومة وتعزيز تمويل القطاع الخاص لخدمة القطاعات الإنتاجية، من خلال استهداف نمو القاعدة النقدية بمعدل 13% ونمو في عرض النقود بمعدل 22% بنهاية عام 2022، و استدعاء ودائع بنك السودان المركزي والقروض الحسنة طرف المصارف ومساهماته في المحافظ الاستثمارية والتي حان أجلها ويمنع جدولتها أو رسملتها.

ويستمر بنك السودان في الخروج التدريجي من المساهمات الرأسمالية في المصارف التجارية والشركات ومؤسسات التمويل الأصغر مع التنسيق مع الحكومة لتعديل الإجراءات القانونية التي تساعده في الخروج من مساهَماته في رؤوس أموال مصارف التنمية والهيئات العامة.

ومن المحددات الأخرى، العمل على إحكام التمويل المباشر والغير مباشر المقدم من المصارف والجهات والمؤسسات الحكومية وفقا للضوابط المنظمة وتوجيه فروع المصارف العاملة بالولايات بتخصيص نسبة 70% من جملة الموارد المستقطبة في الولاية للقطاعات الإنتاجية داخل الولاية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي مع تشجيع المصارف بإنشاء مخافظ تمويلية و الإسهام في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2% لهذا العام.

والتأكيد على استقرار سعر الصرف بالاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار و مواصلة سياسة مزادات النقد الأجنبي، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وترشيد استخدامه والطلب عليه مع بناء احتياطيات رسمية من النقد الأجنبي والذهب مع استعادة وتطوير العلاقات المصرفية الخارجية.

وتشمل أدوات السياسة النقدية الاحتياطي النقدي القانوني وذلك بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي بنسبة 20% من جهة الودائع الخاضعة للاحتياطي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية كما تشمل تكلفة التمويل عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي ودور بنك السودان المركزي كمقرض أخير.

وتم تقييد لجوء المصارف للاستدانة من البنك المركزي وفقا للضوابط المنظمة، و حظر المصارف من المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنعها من الاتجار في رصيد الاتصالات واستخداماته في شراء الأراضي والعقارات وشراء الذهب ومخلفاته والاستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والسلع الاستراتيجية وفق الضوابط المنظمة وحظرت المصارف من شراء السيارات عدا المسموح بها.

ودعا بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية الالتزام بموجهات والضوابط السياسات المالية للعام 2022 والتي من موجهاته العامة التطبيق النظام المصرفي المزدوج ودعا الي التجهيز والتهيئة. وركز في الموجهات العامة لسياساته علي التطبيق العملي للموجهات الفقهية ومختلف صيغ التمويل الإسلامي. وشدد على استيفاء ضوابط بنك السودان المركزي تجاه العملة النظيفة ومحاربة التزييف.

والاهتمام بجودة نظم المعلومات والتصنيف الائتماني، و استيفاء الحد الأدنى من أمن المعلومات المصرفية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة و ضمان استيفاء النسبة المعنية للتمويل الأصغر والمحددة بنسبة 12% من المحفظة التمويلية لكل مصرف.

استقر سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، عند 493.51 جنيه للشراء، و497.22 جنيه للبيع.

كما استقر أيضا سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 550 جنيها.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي، اليوم، ليسجل نحو 590.52 جنيه للشراء، و594.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السودانية السوداء عند 635 جنيها وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس.

وظل سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي عند 116.16 جنيه للشراء، و117.03 جنيه للبيع، نفس أسعار أمس.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 120 جنيها.

وظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك نحو 118.79 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع.

واستقر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى سعر 122 جنيها.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي هبوط سعر الدينار الكويتي عند مستوى 1434.65 جنيه للشراء، و1445.41 جنيه للبيع وهي نفس أسعار تعاملات أمس.