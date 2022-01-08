عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شبوة.. 6 ساعات مهلة الحوثيين للانسحاب من مديرية عين

السبت 8 يناير 2022

الخليج 365

وسط استمرار المعارك، أمهلت ألوية العمالقة ميليشيا الحوثيين الانقلابية، 6 ساعات للانسحاب من مديرية عين في شبوة.



وأكدت الألوية نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان في شبوة، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير مديرية عين.

كما أوضحت أنه في حال عدم انسحاب جماعة الحوثي من مديرية عين فستبدأ حملة جوية وبرية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدك الميليشات وطردها بالقوة، وفق البيان.

جاء ذلك بينما حقق الجيش الوطني وألوية العمالقة تقدماً ملحوظاً على جبهتي مأرب وشبوة، فقد أعلن المركز الإعلامي للجيش، الجمعة، أن الأخير يواصل التقدم غرب المحافظة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة.

فيما تمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على منطقة الحنو بمديرية بيحان في المدينة، بحسب ما ذكر أيضا مركزها الإعلامي، دون إضافة تفاصيل أخرى.

تقدم غرب مأرب

وسجل الجيش أيضاً مسنودا بالمقاومة الشعبية تقدمات عدة، مع استمرار المعارك لدحر المليشيا الحوثية من المناطق الجنوبية لمأرب خاصة الأجزاء الجنوبية من جبل البلق الشرقي وصولا إلى الملعا وأم ريش.

كما حققت القوات الشرعية تقدما في الجبهة الغربية لمأرب بإسناد من المدفعية التي دكت آليات الميليشيات.

وفي حين تكبد الحوثيون خسائر فادحة، عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات.

ضربات للتحالف

أتى ذلك بالتزامن مع ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية الذي استهدف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في الجبهتين الجنوبية والغربية، مكبدا إياها خسائر في الأرواح والآليات والأطقم العسكرية.

وكان التحالف أعلن الخميس، تنفيذ 28 عملية استهداف للميليشيات في مأرب، و35 عملية في شبوة، خلال 24 ساعة.

كما أشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات وقتلت 150 عنصراً.

يذكر أن الجيش الوطني الذي أطلق معركته المتزامنة على جبهات المحافظتين قبل أسبوع، حقق خلال الأيام الماضية تقدما ملموسا في مأرب وشبوة على السواء.