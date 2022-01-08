بن عديو: نصر وطني كبير بإندحار ميلشيات الحوثي عن "بيحان" في شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد، محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو بتقدم القوات الحكومية وسيطرتها على مديريات شبوة، وقال "نصر وطني كبير باندحار مليشيات الحوثي عن مديرية بيحان".



وأضاف – في تغريدة بحسابة على موقع "تويتر" – "أن هذا النصر صنعته تضحيات الشهداء والجرحى من ألوية العمالقة والجيش الوطني وأبناء بيحان وشبوة ومعهم كل أبناء اليمن وقيادته والاشقاء في التحالف العربي".



وأشار "ان هذا النصر يجب أن يستمر حتى زوال المليشيات واستعادة الدولة اليمنية".





وكانت القوات الحكومية في شبوة قد أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة، تحرير مديرية بيحان من ميلشيات الحوثي ضمن المرحلة الثانية من عملية عسكرية واسعة، وأمهلت الميلشيات 6 ساعات للانسحاب من مديرية عين، قبل أن يتم السيطرة عليها.