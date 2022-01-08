منظمة انسانية تنتشل عشرات الجثامين لمفقودين في ثلاث محافظات

نجحت منظمة انسانية في انتشال أكثر من خمسة وعشرين جثمانا لقتلى من الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.



وقال رئيس منظمة "وسطاء الإنسانية"، هادي جمعان، في بيان له تويتر، إن الجثث التي جرى انتشالها تعتبر ضمن ملف المفقودين، حيث يعود بعضها إلى بداية عام 2020م، بينما لا يزال بعض الرفات من دون معلومات، وتعود إلى قبل هذا التاريخ بكثير.



وأضاف أنه سيحتفظ بهذه الجثامين حتى يحصل على طريقة ممكنة للتعرف عليها، وتسليمها لذويها أو لجهات الاختصاص.



وأشار جمعان إلى أن عملية الانتشال تمّت بعد تنفيذ عمليات المسح الشاملة لأماكن تواجد الجثث من قِبل ثلاث فرق ميدانية من المتطوعين.



وأكد أنه يعمل مع فريقه بالتنسيق مع أطراف النزاع للدخول إلى مناطق تحوي جثثا تعود إلى عام 2018م، تمهيدا لاستلامها من قِبل الأطراف.



وخلال الأشهر الماضية، نجحت منظمة "وسطاء" في انتشال عشرات الجثث من أطراف الحرب في مدينة مأرب والجوف.

