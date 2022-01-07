في مسعى لمنع عمل المدير الجديد - عدن..مليشيات الانتقالي تقتحم شركة النفط وتطرد الموظفين منه

اقتحمت مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات، مساء الأربعاء، مقر شركة النفط في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، وطردت موظفيه، في تمرد جديد ضد قرارات رئيس الجمهورية.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيا المدعومة إماراتياً، اقتحمت مبنى شركة النفط التابعة لوزارة النفط والمعادن في حي خور مكسر بمدينة عدن، وقامت بطرد الموظفين الحكوميين من مكاتبهم، في إجراء استباقي لمنع مدير عام الشركة المعين قبل شهرين، عمار ناصر العولقي، من ممارسة مهامه في مبنى الشركة.



ويأتي هذا التصعيد في سياق تمرد حلفاء الإمارات ـ الذين يشاركون بخمس وزارات في الحكومةـ لقرار الرئيس هادي الصادر في نوفمبر الماضي، بتعيين العولقي، مديرا عاما لشركة النفط بعدن.



ومنذ اتفاق الرياض في نوفمبر 2019م، يتمرد المجلس الانتقالي، على قرارات رئاسية يقول إنها "أحادية" ويمنع مسؤولين حكوميين عينّهم الرئيس هادي في مناصب مختلفة من دخول العاصمة المؤقتة للبلاد، من بينهم النائب العام للجمهورية، أحمد الموساي الذي اضطر لممارسة مهامه من مدينة سيئون، في محافظة حضرموت، شرق البلاد.

