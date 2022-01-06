اجتماع بعدن يناقش الاستعدادات لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بعدن احتياجات المناطق لمواجهة الصيف القادم والتدابير المتخذة لرفع القدرة التوليدية للمحطات.



وشدد وزير الكهرباء انور كلشات على ضرورة الجاهزية القصوى لمواجهة الصيف القادم واتخاذ التدابير اللازمة والمعالجات الفنية المطلوبة لرفع القدرات التوليدية في عموم محطات التوليد وإجراء الصيانات الدورية المطلوبة لضمان جاهزية المحطات.

وقال ان ذلك يضع الوزارة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها أمام تحديات كبيرة للنهوض بالمسؤوليات للوفاء بالتزاماتها .. مؤكدا ان الوزراة ستعمل على رفع الاحتياجات المطلوبة لمواجهة الصيف إلى الحكومة لتوفيرها.

كما اكد الوزير على ضرورة دخول محطة رئيس الجمهورية للخدمة خلال هذا الصيف بما تمثله من أهمية كبيرة في الحد من عجز الطاقة المنتجة.