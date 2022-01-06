الارياني يدين إحراق مليشيا الحوثي لمنازل مواطنين في قرى جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات جريمة إحراق مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران أكثر من (40) منزلاً من منازل المواطنين في قرى (الطائف، مركوضة، الشجيرة، النخيلة) الواقعة جنوب مدينة الحديدة.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "ان تدمير مليشيا الحوثي الارهابية منازل المواطنين في قرى جنوب مدينة الحديدة، امتداداً لجريمة تدميرها آلاف المنازل للرافضين لانقلابها من قيادات الدولة والمشائخ والسياسيين والاعلاميين والعسكريين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتهجير اسرهم قسريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وطالب الارياني الامم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ومنظمات حقوق الانسان، لإدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة الإرهابية النكراء التي تضاعف المعاناة الانسانية للمدنيين في المحافظة..داعياً الى العمل على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".