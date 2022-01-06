شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد ورشة تعريفية بسيئون حول مشروع تعزيز دور الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، ورشة تعريفية حول تعزيز دور الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية الذي ينفذ من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و منظمة سول بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وأشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بأهمية المشروع للنهوض بواقع التعليم والارتقاء به الى مستويات عليا من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة الى تطوير الخطط بناء على تقييم احتياج موظفي التعليم على المستوى المحلي والوطني.

و استعرضت ضابطة المشروع هند عطية، لمحة تفصيلية عن المشروع ..مشيرة الى أن الورشة تهدف الى تعريف السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بتعزيز الحكم المحلي ودوره في تعافي قطاع التعليم وبناء قدرات موظفي التربية والتعليم وتقييم احتياجاتهم.