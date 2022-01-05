شكرا لبحثكم عن خبر الباحث اليمني علي عبده نعمان ينال درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بامتياز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

السودان : خاص

حصل الباحث اليمني علي عبده نعمان على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، كلية العلوم الإدارية من جامعة أم درمان الإسلامية ، بالخرطوم ، بدرجة امتياز.

وجاء حصول نعمان على الدكتوراه عن رسالته الموسومة بعنوان (أثر تطبيق الإدارة الإلكترونية في الإبداع الإداري بالمؤسسات الصحية اليمنية ).

وأوصت الدراسة بضرورة إعداد خطط استراتيجية فعالة لتأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات الصحية وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية و إقامة ورش عمل وندوات بشكل دوري.

وأكدت على أهمية اعتماد سياسة واضحة للاهتمام بالمتميزين والموهوبين في مجال التقنيات الحديثة، وتقديم الدعم اللازم لهم ، وضرورة المتابعة المستمرة في تحديث وتطوير البنية التحتية التقنية من أجهزة وبرامج ومعدات وشبكات انترنت ، بما يتماشى مع احتياج العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشادت لجنة المناقشة بمستوى البحث العلمي وحداثة الموضوع ، والذي يعد من البحوث الأوائل الذي يناقش الإدارة الإلكترونية والإبداع الإداري ، وما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات تستدعي العمل بها لتطوير القطاع الصحي في اليمن ومواكبة الثورة التكنولوجية والاستفادة منها.