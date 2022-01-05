الصحة اليمنية تعلن إرسال قافلة طبية تحمل 30 طنا إلى محافظة شبوة

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، الأربعاء، أنها ارسلت قافلة طبية متنوعة من العاصمة المؤقتة عدن ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت إلى محافظة شبوة، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير عام المركز الوطني للطوارئ والإسعافات منصور الحبيشي بأن قافلة طبية من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في عدن ومخازن منظمة الصحة العالمية في عدن والمكلا انطلقت جميعها إلى شبوة.



وأضاف، أن القافلة تحمل أكثر من ثلاثين طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية والمحاليل الوريدية لرفد مستشفى عتق العام وبقية المرافق الصحية في عتق وعسيلان التي تستقبل الجرحى جراء العمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية التي تشهدها محافظة شبوة.



وأشار الحبيشي، إلى أن هذه الكمية الطارئة التي سيّرتها وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية ستعمل على تخفيف الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية في المرافق الصحية المستقبلة للجرحى في عتق وعسيلان، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة على تأمين الاحتياجات الطارئة وفقاً للمتاح لديها.



يأتي ذلك في تتواصل العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بألوية العمالقة ومقاتلات التحالف العربي ضد مليشيات الحوثي الإيرانية غرب محافظة شبوة لليوم الخامس على التوالي.

