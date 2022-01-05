شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات غذائية في أبين وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 185 طنًا و645 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محافظة أبين، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.



ووُزِّع المركز 128 طنًا و400 كيلوغرام في مديرية أحور, استفاد منها 1.200 أسرة، فيما وُزِّع 57 طنًا و245 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديرية لودر, استفاد منها 535 أسرة.

كما وزع المركز 81 طنًا و962 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفاد منها 766 أسرة من ذوي الاحتياج.