اليمن..القوات الحكومية تعلن السيطرة على معسكر اللواء 163 مشاة غربي شبوة

استعادت قوات الجيش الوطني مسنوداً بقوات العمالقة، الأربعاء، السيطرة على معسكر اللواء 163 مشاة ومناطق مهمة غربي شبوة.



وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، على حسابه في تويتر، أنه تم "السيطرة على معسكر اللواء 163 مشاة وتطهير منطقة الصفراء والسليم في عسيلان".



وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي تعيش حالة من الإنهيار المتسارع وشوهدت عربات وأطقم وهي تفر باتجاه البيضاء.



وتأتي هذه التطورات بعد يوم من السيطرة على مدينة "النقوب" الاستراتيجية في معارك تكبّدت فيها مليشيا الحوثي خسائر فادحة.



ولليوم الخامس على التوالي تقود قوات الجيش والعمالقة عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية لتحرير مديريات بيحان الثلاث، وتكللت تلك العملية باستكمال تحرير مديرية عسيلان والتقدم إلى مداخل مديرية بيحان.

