مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص برصاص مسلحين في سوق عام وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخصان وأصيب ثالث، برصاص مسلحين في سوق عام بمدينة إب (وسط اليمن)، في ظل ازدياد حوادث المواجهات المسلحة في الأسواق المكتظة بالمتسوقين.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات بين مسلحين دارت، يوم أمس، في سوق "الوحدة للقات" بشارع تعز، بمدينة إب، أدت إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخر.



المصادر أوضحت أن أحد القتلى يُدعى "هيثم المغربي"، إضافة إلى سائق دراجة نارية كان في السوق، في حين أصيب مالك ورشة "الجعمي" القريبة من مكان الاشتباكات التي شهدها سوق الوحدة.



يذكر أن عدد من الحوادث المماثلة شهدتها أسواق مدينة إب، خلال السنوات الماضية، ماأدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين جراء انتشار السلاح والفوضى الأمنية العارمة التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية.

