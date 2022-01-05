شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. بالفيديو الشهيد القائد سميح الصبيحي يقنص رصاصة من على رأس مرافقه بمهارة عالية في القنص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر فيديو متداول قدرات عالية يمتلكها العقيد الصبحي أركان اللواء الثاني عمالقة الذي استشهد الثلاثاء أثناء مشاركته قيادة المعارك ضد مليشيا الانقلابية في مديرية غرب محافظة .

ويظهر الفيديو قنص العقيد سميح رصاصة وضعها على رأس مرافقه وقد أصابها بدقة عالية ببندقيته الآلي.

ويتبين من خلال مغامرة العقيد سميح الصبيحي بوضع الرصاصة على رأس مرافقه ثقته بقدراته العالية في القنص ودقة الإصابة ما جعله يقدم على تلك المغامرة بكل ثقة ودون خوف أو تردد من مرافقه.

وكان العقيد سميح الصبيحي أركان اللواء الثاني عمالقة استشهد اليوم الثلاثاء أثناء مشاركته قيادة معارك تحرير مدينة النقوب غرب عسيلان، وتطهيرها من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتمكنت اليوم قوات مسنودة برجال الجيش والمقاومة من تحرير مدينة النقوب وجبال بن سبعان وبلبوم والاخيضر ومناطق العلم والسليم والحمى.