هادي يعزي في وفاة الإذاعي الكبير احمد عمر بن سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس رقية عزاء ومواساة في وفاة الإذاعي والإعلامي الكبير، أحمد عمر بن سلمان، الذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة بالإبداع والعطاء.



وأشاد الرئيس في برقيته بمناقب الفقيد وإسهاماته الكبيرة خلال عمله الإعلامي في إذاعة عدن .. مشيراً إلى أن صوت الفقيد الإذاعي المتميز، إرتبط بمسامع الكثير من اليمنيين من خلال برامجه الإذاعية مثل العلم والإنسان ومن كلمتين إثنين وبرنامج "هنا اليمن" الذي كان يقدمه باللغة الإنجليزية .

وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي وزملاء ومحبي الفقيد بهذا المصاب الجلل .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .