محافظ تعز يشيد بدعم مركز الملك سلمان لمركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ تعز نبيل شمسان امس الثلاثاء مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل واطلع على سير العمل بالمركز وخدماته العلاجية بعد أن تم استكمال اجراءات تأسيسه وتشغيله بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



وتعرف على أقسام المركز مشيدا بالخدمات الانسانية المتميزة التي يقدمها سواء بتركيب أطراف صناعية للمبتورين او العلاج الطبيعي والتأهيل البدني والفني وفق طرق وأدوات حديثة تضاهي المراكز العالمية .

وقال إن تقديم 22 الف خدمة مجانية يعد جهدا كبيرا ومشكورا من أبناء تعز لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الذي يولى المحافظة كل الاهتمام وذلك بتنفيذ برامج وتدخلات إنسانية في مختلف المجالات مشيرا الى أن المركز يقوم حالياً باستكمال الترتيبات المتعلقة للبدء باصلاح وتأهيل طريق هيجة العبد الذي يعد الشريان الرئيسي للمحافظة بالإضافة الى عدد من المشاريع الاغاثية التي لمسها أبناء المحافظة منذ بداية الحرب والحصار .

من جانبه اوضح مدير المركز الدكتور فتحي القدسي ان المركز قدم 22 الف خدمة مجانية لقرابة 8 الاف مستفيد وتركيب 1839 طرف صناعي حديث والعلاج الطبيعي والتأهيل البدني لعدد 19344 مستفيد والتأهيل الفني لعدد 1263 مستفيد وفق أرقى الطرق الحديثة والمواصفات العالمية وبطاقم مؤهل ومدرب.