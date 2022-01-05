شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة مدوية.. صحفي سعودي يكشف عن معلومة لايعلم عنها الجميع تخص «جبريل» نجل «عبد الملك الحوثي»وقيادي حوثي آخر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سخر صحفي سعودي الاثنين من شعار الصرخة الحوثية التي تنادي بالموت لأمريكا وإسرائيل وتردده المليشيات الانقلابية في كل مناسبتها وفعاليتها.. كاشفاً عن فضيحة مدوية تخص «جبريل» نجل «عبد الملك الحوثي»وقيادي حوثي آخر .
وكشف الصحفي السعودي حسين الغاوي الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل الجنسية السعودية في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر "مأرب برس"عن معلومة قال بأنها لايعلم عنها الجميع تخص القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي و "جبريل" نجل زعيم مليشيات الحوثي المدعو "عبد الملك الحوثي.
واوضح الصحفي السعودي بأن القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي و "جبريل" نجل زعيم مليشيات الحوثي يحملان الجنسية الأميركية.
فيما يلي نص التغريدة :
«ميليشيات الحوثي تردد الصرخة وترفع شعار :
الموت لأمريكا - الموت لإسرائيل ..
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المعلومة التي لا يعلمها الجميع ، أن محمد علي الحوثي و "جبريل" ابن عبدالملك الحوثي يحملان الجنسية الأمريكية»
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