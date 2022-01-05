شكرا لبحثكم عن خبر ”الحوثي” يطالب ”التحالف العربي” بـ”حمار نهم” مقابل الإفراج عن ”السفينة” الإماراتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب القيادي البارز في المليشيا، وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، الداعم للشرعية في اليمن، بتسليم "حمار نهم" مقابل الإفراج عن "السفينة" الإماراتية.

وقال في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " "، "ردوا حمارنا نرد سفينتكم"؛ في إشارة إلى السفينة الاماراتية المحتجزة في البحر الاحمر.

واتهم التحالف "بالقرصنة قبل سنوات بجبهة نهم على حمار بمبرر المدد كمهمة السفينة تماما"؛ حد تعبيره.

وأضاف: "أما إقتياد من اسماهم أبطالنا في القوات البحرية لسفينة تحمل من المعدات العسكرية مايحتاج لشحنها أيام بدون حرب

فهي عملية إنتصار مباركة"؛ حد زعمه.

وكان التحالف العربي أعلن أن المليشيا الحوثية تقف وراء عملية قرصنة واختطاف سفينة شحن قبالة الحديدة تحمل معدات طبية لمستشفى ميداني بسقطرى، ترفع العلم الإماراتي.

وعرض الحوثيين، مشاهد للسفينة الاماراتية المحتجزة قبالة سواحل الحديدة، متضمنة شاحنات نقل عسكرية، وذخائر، وبنادق كلاشينكوف، كما تحدثوا عن طاقم متعدد الجنسيات؛ حد زعمهم.

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