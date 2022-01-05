رئيس الوزراء يطمأن على صحة الصحفي محمود العتمي ويوجه بتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطمان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس، على صحة الصحفي محمود العتمي الذي يتلقى العلاج حاليا في احد مستشفيات العاصمة الإماراتية ابوظبي عقب العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفته في عدن، واودت بحياة زوجته الصحفية رشا عبدالله وجنينها.



وكرر رئيس الوزراء تقديم التعازي للصحفي العتمي باستشهاد زوجته الصحفية رشا عبدالله، وطفلهما الجنين، على ايدي عصابات الإرهاب الدموية التي تجردت من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية واستهدفت سيارتهما بزرع عبوة ناسفة.. مؤكدا ان الأجهزة المختصة توصلت الى خيوط مهمة في هذه الجريمة الغادرة التي سينال مرتكبيها العقاب العادل عاجلا او آجلا.

وأوضح رئيس الوزراء، ان التحقيقات الأولية تشير الى بصمات مليشيا الحوثي الانقلابية في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية استمرارا لنهجها الإرهابي والاجرامي في استهداف المدنيين الأبرياء.. متمنيا الشفاء العاجل للصحفي محمود العتمي.. موجها بتقديم كل أوجه الرعاية اللازمه له حتى تماثله للشفاء.

بدوره عبر الصحفي محمود العتمي عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء، واطمئنانه المستمر عليه .. مشيرا الى التهديدات التي تلقاها قبل حدوث هذه الجريمة الإرهابية وادت الى استشهاد زوجته وهما في الطريق الى المستشفى من اجل الولادة.

رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.