عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يعلن تنفيذ ضربات لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء

الأربعاء 5 يناير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة استجابة لتهديد الطائرات المسيرة من صنعاء.



وقال التحالف في بيان، صباح الأربعاء، دمرنا ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع ، ومخزنين للطائرات المسيرة بمعسكر ضبوه.

وتابع، لقد اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وبدأ التحالف العربي في وقت سابق تنفيذ ضربات جوية في صنعاء، وطالب المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

والثلاثاء، دمر طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه المملكة، وقال في بيان، إن الطائرة المسيّرة أُطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء لاستهداف المدنيين في السعودية.

ولفت التحالف إلى أن محاولات استهداف المدنيين تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد.

وفي الأيام الماضية، بدأ التحالف العربي مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب من أطماع الحوثيين وسيطرة مليشيات الإخوان التي اتخذت من محافظة شبوة معقلا لترتيب سيطرتها على مناطق الثروة النفطية في اليمن.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، التي تقود القتال ضد المليشيات الحوثية، في مديريات شبوة.