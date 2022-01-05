التحالف يدمر مسيّرة حوثية باتجاه السعودية في أجواء اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية باتجاه السعودية في أجواء اليمن

الأربعاء 5 يناير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه المملكة.



وقال التحالف العربي، في بيان، إن الطائرة المسيّرة أُطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء لاستهداف المدنيين في السعودية.

ولفت التحالف العربي، إلى أن محاولات استهداف المدنيين تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد.

وكان التحالف أعلن، الثلاثاء، مقتل 185 حوثيا وتدمير 23 آليات عسكرية خلال 36 عملية جوية في شبوة.

وفي الأيام الماضية، بدأ التحالف العربي مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب من أطماع الحوثيين وسيطرة مليشيات الإخوان التي اتخذت من محافظة شبوة معقلا لترتيب سيطرتها على مناطق الثروة النفطية في اليمن.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، التي تقود القتال ضد المليشيات الحوثية، في مديريات شبوة.