محافظ تعز: مركز الأطراف الصناعية قدم 22 ألف خدمة مجانية بدعم سعودي

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الثلاثاء، إن مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل وبدعم سعودي؛ قدم 22 ألف خدمة مجانية في المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك خلال اطلاعه على سير أعمال المركز وخدماته العلاجية بعد أن تم استكمال إجراءات تأسيسه وتشغيله بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفق المكتب الإعلامي للمحافظ.



وأشاد شمسان، بالخدمات الإنسانية المتميزة التي يقدمها المركز سواء بتركيب أطراف صناعية للمبتورين من الذكور والاناث والأطفال والعلاج الطبيعي والتأهيل البدني والفني وفق طرق وأدوات حديثة تضاهي المراكز العالمية.



وأوضح أن تقديم 22 ألف خدمة مجانية يعد جهدا كبيرا ومشكورا من أبناء تعز لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يولى المحافظة كل الاهتمام وذلك بتنفيذ برامج وتدخلات إنسانية في مختلف المجالات.



وأشار محافظ تعز، إلى أن مركز الملك سلمان يقوم حالياً باستكمال الترتيبات المتعلقة للبدء بإصلاح وتأهيل طريق هيجة العبد الذي يعد الشريان الرئيسي للمحافظة بالإضافة الى عدد من المشاريع الاغاثية التي لمسها أبناء المحافظة منذ بداية الحرب والحصار .



من جانبه استعرض مدير المشروع الدكتور فتحي القدسي انجازات المركز بتقديم 22 الف خدمة مجانية لقرابة 8 آلاف مستفيد، وتركيب 1839 طرف صناعي حديث والعلاج الطبيعي والتأهيل البدني لعدد 19344 مستفيدا.



كما ذكر بأنه أجرى التأهيل الفني لعدد 1263 مستفيدا وفق أرقى الطرق الحديثة والمواصفات العالمية وبطاقم مؤهل ومدرب، منوها إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المركز من مركز الملك سلمان والذي عمل على الحد من السفر للخارج لعلاج آلاف المبتورين والمتضررين.

