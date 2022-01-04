نيابة تعز تصدر أمر قبض قهري بحق ثلاثة من مقتحمي مكتب قناة يمن شباب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت النيابة العامة في تعز الثلاثاء، أمرا بإلقاء القبض القهري بحق ثلاثة من مقتحمي مكتب قناة يمن شاب في تعز يوم الأحد الماضي.



ووجهت النيابة مدير البحث الجنائي والحملة الأمنية باعتقال كلا من "عبد الملك محمد عبد الملك وكرم محمد شوعي وحمزه منير الدبعي والتحقيق معهم في حادثة اقتحام المكتب واختطاف أحد موظفيه".



وأفاد مصدر في المكتب أن إدارة القناة تنتظر تنفيذ هذا التوجيه التزاما بالقانون وإحقاقا للعدالة ومنعا لأي محاولات جديدة تطال مكتب قناة يمن شباب أو موظفيها.



وكانت قناة يمن شباب استنكرت تقاعس شرطة تعز عن دورها في ضبط عناصر مسلحة اقتحمت مكتبها في المدينة رغم مرور ثلاثة أيام على الحادثة.



واتهمت القناة في بيان جديدة لها شرطة المحافظة بالتستر على العناصر المتورطة في عملية الاقتحام واختطاف أحد موظفيها قبل إخلاء سبيله في ظروف صحية سيئة.



وقال البيانُ إنَّ شرطةَ تعز بأجهزَتِها المُختَلفةِ لمْ تَقُمْ بأيِّ تدابيرَ لمُلاحَقةِ المُتَهَمِين والقبضِ عليهم فضلاً عن محاولاتِها تَمييعَ القضية.



القناةُ أكَّدَت تقديمَها بلاغاً للشرطةِ وتسليمَها ثلاثةَ ٲسماءِ من المُتهمِّينَ و تسجيلاً مرئياً للعناصرِ المسلحَةِ لكنَّها استمرَّت في التَّسَتُّرِ ورفضِها القيامَ بواجبِها حتى اللحظة.



وحمَّلَت قناةُ يمن شباب شرطةَ تعز وقيادةَ المحور العسكري فيها مسئوليةَ سلامَةَ وحياةَ طاقَمَها في المدينةِ خاصةً وقالت إنَّ هذا التساهلَ في ملاحقَةِ العناصرِ المسلَّحَةِ المُعتَديةِ على مَكتَبِها أوجدَ حالةً من الخوفِ والهلَعِ لدى الأهالي من تَعرُّضِهم لمخاطرَ تُهدِّدَ حياتَهم في ظلِ الانفلاتِ الأمني.

