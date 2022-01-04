الماجستير بإمتياز للباحث عبدالرحمن انيس من جامعة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - نال الصحفي عبدالرحمن انيس محمد اليوم درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الآداب بجامعة عدن عن رسالته الموسومة "الخبر الصحفي وتأثير الأزمات السياسية على المعايير المهنية لصياغته - دراسة حالة الصحافة الرسمية اليمنية" . وتمحورت الرسالة حول تأثيرات الحرب في اليمن على المعايير المهنية لصياغة الخبر الصحفي وتأثيرها سلبا وايجابا على مستوى صناعة الاخبار وتقديمها للقارئ. واستعرض الباحث الظروف المحيطة بصناعة الخبر في اليمن والتأثيرات التي يتعرض لها الصحفيون في فترة الازمات السياسية والتي تؤثر على السلامة المهنية. واشادت لجنة المناقشة المكونة من عميد كلية الاعلام بجامعة عدن الدكتور محمد علي ناصر والدكتور حسن دجرة من جامعة الحديدة ونائب عميد كلية الاعلام بجامعة عدن لشؤون الدراسات العليا الدكتور صدام عبدالله، بمضامين الرسالة والنتائج التي توصلت إليها والتوصيات الصادرة عنها . حضر المناقشة امين عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور ونائب وزير الإعلام حسين باسليم.

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