نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الصيني جهود إحلال السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، امس، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، أخر التطورات على الساحة الوطنية، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين، ومناقشة جهود إحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.



و أشاد باصرة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وما يقدمه الأصدقاء في الصين من إسهامات كبيرة لليمن قديماً وحديثاً في مختلف المجالات..مشيداً بمواقف الصين الصادقة والداعمة للشرعية الدستورية..معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها السفير الصيني لتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة.

وأشار نائب رئيس المجلس، إلى استمرار تعنت المليشيات الحوثية في رفضها لكافة مبادرات السلام وإيقاف الحرب التي أشعلتها، في مقدمتها المبادرة السعودية والمبادرة الأمريكية والوساطة العمانية ..مؤكدًا بأن قرار هذه المليشيات الانقلابية ليس بأيديهم ولكن بيد إيران الداعمة والراعية لهم..مطالباً بمواصلة الصين إسهاماتها في مشاريع البنية التحية، من خلال إعادة ترميم الجسر الصيني بالمكلا، وتنشيط البعثات الطبية الصينية بالمستشفيات، ومنح التعليم العالي بالجامعات، وتسهيل التأشيرات للطلاب والمغتربين.

من جانبه أكد السفير الصيني، موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن..مشيراً الى أن الصين تتابع باهتمام ما يجري في اليمن الصديق وستظل داعماً حقيقياً للسلام في اليمن وللحكومة الشرعية وفقاً للمرجعيات الثلاث وبما يحقق للشعب اليمني تطلعاته،..منوهًا بأنه سيكون للصين مشاريع جادة في إعمار وبناء اليمن، وإصدار التأشيرات بعد انخفاض مستوى خطورة جائحة كورونا.