عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس التعاون: ندعم الإمارات بالرد على سطو الحوثي للسفينة

الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365

أدان مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، سطو الحوثيين المسلح على سفينة شحن تحمل علم الإمارات، قبالة مدينة الحديدة.



كما أعلن المجلس، في بيان الاثنين، دعم الإمارات في جميع إجراءات الرد على الاعتداء الحوثي.

جاء ذلك بعدما أعربت الكويت، عن إدانتها قرصنة الميليشيات الحوثية لسفينة الشحن التي ترفع علم الإمارات.

واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن اختطاف السفينة من جانب الحوثيين عمل إجرامي يهدد التجارة العالمية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، الاثنين، أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيات الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

قرصنة واختطاف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي في بيان، أن سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم الإمارات تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 من مساء الأحد (2 يناير 2022) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأضاف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

كذلك تابع أن الحمولة كانت تشمل عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخيما، بالإضافة إلى مطبخ ميداني ومغسلة ميدان، فضلا عن ملحقات مساندة فنية وأمنية.

فعل إجرامي

وشدد المالكي على أن عملية القرصنة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأكد أن الميليشيات تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار.

تهديد خطير وانتهاك صارخ

وبعد الإعلان، دان اليمن عملية القرصنة التي قامت بها ميليشيا الحوثي، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن عملية القرصنة الحوثية تمثل انتهاكاً حقيقياً للأمن والاستقرار الدوليين وعلى أمن وسلامة الملاحة العالمية واستخفافها بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

بدوره، أكد رئيس الوزراء، معين عبد الملك، أن اختطاف جماعة الحوثي سفينة الشحن يشكل "تهديدا خطيرا" للملاحة الدولية، ويمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي.

يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية فضلا عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول، حذرت مرارا من تهديد الميليشيات للملاحة الدولية في البحر الأحمر.