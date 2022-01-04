محافظ شبوة يشدد على وضع خطة لحماية المنشآت النفطية

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد محافظ محافظة شبوة عوض العولقي، الإثنين، على ضرورة معالجة الاختلالات في المرافق المالية والصحية ووضع خطة أمنية لحماية المنشآت النفطية في المحافظة جنوبي اليمن.



جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة مع مدراء عموم مكاتب المالية محمد عتيق، وفرع البنك المركزي صالح فدعق، وفرع مصلحة الضرائب الدكتور أحمد بن فهيد، وشركة النفط صالح الكديم، ونائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور علي ناصر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستمع العولقي إلى تقارير شفوية وأولية عن العمل في تلك المرافق المالية والخدمية والمشاكل والصعوبات الفنية التي تواجهها، مؤكدا على ضرورة تفعيل العمل في المرافق المالية، والحفاظ على الموارد العامة للدولة وتعزيز عمليات تحصيلها والقضاء على مظاهر العبث فيها .



ووجه محافظ شبوة قيادة فرع البنك المركزي بضرورة تفعيل الرقابة القانونية على المصارف المحلية ومحاسبة المتلاعبين والمضاربين بالعملة الوطنية .



كما حث شركة النفط على أهمية تغطية المحافظة بالمشتقات النفطية ومراجعة أسعارها وفقا والتعليمات الصادرة من قيادة الشركة وبما يواكب التعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية.



جدد التأكيد على أهمية رفع جاهزية العمل الطبي في كافة المرافق الصحية واستشعار كوادرها للمسؤولية الوطنية لخدمة حياة الأبطال في جبهات القتال بمديريات بيحان.



كما وجه بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، لوضع خطة لحماية المنشآت النفطية وضبط كل من يحاول الاعتداء عليها.

