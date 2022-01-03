شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل السقاف يلتقي منظمات المجتمع المدني والشباب الفعال في عدن ويؤكد على دورهم المحوري الى جانب السلطة المحلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد رئيس اللجنة الاشرافية العليا وكيل محافظة عدن الاستاذ عبدالرؤوف السقاف اللقاء التشاوري مع منظمات المجتمع المدني والشباب لتعزيز جهود السلطة المحلية في تنفيذ القرار رقم 84 لسنة 2021 الصادر عن محافظ محافظة عدن بشأن ضبط جميع التعاملات السعرية والايرادية والزام ايجارات العقارات السكنية والتجارية بالعملة المحلية ..

وتطرق الاجتماع الى الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بقيادة الاستاذ احمد حامد لملس رئيس المجلس المحلي محافظ العاصمة عدن بشأن ضبط اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تزامنا مع تحسن القيمة المحلية .

وخلال اللقاء الذي جمع وكيل محافظة عدن بعدد من القيادات منظمات المجتمع المدني والقيادات الشبابية المجتمعية استعرض الوكيل السقاف آلية عمل السلطة المحلية بما يتعلق في مسألة إيقاف التعامل بالعملة الاجنبية في كافة العقارات السكنية وضبط التعاملات السعرية وتشكيل غرف عمليات ولجان ميدانية لمراقبة مستوى التقييد باسعار المواد الغذائية التي شهدت انخفاضا اثر تحسن العملة المحلية.

وناقش الاجتماع اليات اشراك منظمات المجتمع المدني والشباب الفعال في عدن لتعزيز جهود السلطة المحلية في في تنفيذ القرار رقم 84 لسنة 2021 لضبط التعاملات السعرية والايرداية وضبط ايجارات العقارات السكنية والتجارية .

بدورهم أشاد القيادات الشابة ورئساء منظمات المجتمع المدني بالدور الإيجابي الذي تلعبه السلطة المحلية في اشراك منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد وكيل محافظة عدن أن هذا اللقاء الإيجابي سيكون فاتحة لسلسلة لقاءات قادمة مع مختلف منظمات المجتمع المدني والناشطين وغيرهم في إطار حرص السلطة المحلية على اشراك المنظمات والناشطين الفاعلين في دعم الأمن والاستقرار في العاصمة عدن والتخفيف من معاناة المواطنيين.