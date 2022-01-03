شكرا لبحثكم عن خبر بتكليف من وزير الشباب والرياضة مدير عام الإتحادات والأندية بالوزارة يزور أندية مديريات حجر ويبعث وغيل بن يمين بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا / إعلام المكتب

بتكليف من وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف صالح البكري زار المدير العام للإدارة العامة للاتحادات والأندية بوزارة الشباب والرياضة فرحان ثابت المنتصر أواخر الأسبوع الماضي ثلاث مديريات تابعة لساحل محافظة حضرموت بهدف الاطلاع المباشر على واقع هذه الأندية التي منحت وزارة الشباب والرياضة الاعتراف المؤقت لها لمزاولة الآنسة الرياضية والثقافية والاجتماعية رسميا

فبحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي وبمعية المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي ومدير إدارة الاتحادات والأندية بالمكتب محمد سالم الجفري تفقد مدير عام الإتحادات والأندية بالوزارة منشأة وملاعب ومقر نادي نهضة الريدة الرياضي بمديرية غيل بن يمين والتقى بالمجلس الإداري للنادي..وفي مديرية حجر زار مقر ناديي الصدارة والوادي وفي مدير ية يبعث اطلع على تجهيزات نادي يبعث الرياضي ( قيد الانشاء ) .

وخلال الزيارة تم معاينة

ومطابقة الموجود على الأرض بما تحويه ملفات هذه الأندية التي تقدمت بها إلى ديوان وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق.

وعبر المدير العام للإدارة العامة للاتحادات والأندية بالوزارة عن إعجابه بما شاهده من اهتمام رسمي وشعبي بالرياضة في مديريات الساحل والهضبة بمحافظة حضرموت، عطفا على الدعم والاهتمام بالأندية والأنشطة الرياضية بالمال أو من خلال تخصيص أراضي مناسبة لبناء ملاعب ومقرات للأندية.

مثمنا الثقة التي منحت له من قبل معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري، والقائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة خالد محسن الخليفي، مؤكدًا ان دعمهم الكبير وثقتهم وتوجيهاتهم كانت بمثابة الدليل العملي الذي سهل عليه تنفيذ مهمته.

وأشاد ؛ بتعاون السلطات الرياضية والرسمية بمحافظة حضرموت والمديريات التي زارها، مؤكدا ان تعاونهم كان له الأثر الكبير في نجاح الزيارة رغم قصرها.

وتابع؛ " تمت الزيارات بشكل جيد، ولمسنا ما يمكن وصفه بالتطابق بين ما هو موجود بالملفات وما هو على الواقع".

ومضى؛ سيتم الرفع بتقرير مفصل لقيادة قطاع الرياضة ومعالي وزير الشباب والرياضة وابلاغ مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت بكل النتائج في أقرب وقت".

واختتم المنتصر تصريحه؛ بالتأكيد على أن ما هو متوافق مع لائحة الأندية الرياضية سيتم الالتزام به تحقيقًا لمبدأ العدالة بين كل الأندية في عموم الوطن.