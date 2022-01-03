رئيس مجلس الشورى يعزي البرلماني القاضي في وفاة نجله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى عضو مجلس النواب علي عبدربه القاضي، عزاه بوفاة نجله صالح علي القاضي.



وعبر بن دغر، عن أحر التعازي وعميق المواساة للمناضل البرلماني علي عبدربه القاضي بهذا المصاب الجلل..راجيًا نقل تعازيه لأسرة الفقيد، ومحبيه وكل آل القاضي وقبيلة مراد بمحافظة مأرب وصنعاء..سائلًا المولى عزَّ وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، وفسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.