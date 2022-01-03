توقيع اتفاقية بين جمعية الأمان للكفيفات ومستشفى بن زيلع بسيئون في مجال صحة العيون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، توقيع اتفاقية عقد وشراكة في مجال صحة العيون بين جمعية الأمان للكفيفات ومستشفى بن زيلع الحديث بسيئون.



وتهدف الاتفاقية التي حضر توقيعها وكيلا محافظة حضرموت المساعدين لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي، الى اجراء معاينة طبية مجانية من قبل المستشفى لطلبة ثانويتي الصبان وباكثير ، وفرز الحالات التي تستدعي عناية في كشوفات خاصة وصرف النظارات الطبية على حساب جمعية الأمان للكفيفات.

كما تضمنت الاتفاقية التنسيق بين الجمعية والمستشفى لتسويق دعم الأمراض الأخرى وإيجاد حلول لها حسب الامكانيات والظروف المتاحة وفق مراحل زمنية مختلفة ، واحياء الجانب التوعوي من خلال تنفيذ المحاضرات التوعوية في الطابور الصباحي والقاعات الدراسية حول أمراض العيون والوقاية منها.