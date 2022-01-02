شكرا لبحثكم عن خبر المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام يكرم مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن خاص :

قام صباح اليوم مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام في العاصمة عدن الأستاذ قائد هيثم حلبوب ومنسق عام برامج التوعية للتعامل مع الالغام د علي صالح الشاعري بتكريم الاستاذ أرسلان أحمد السقاف القائم بأعمال المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن.

وجاء التكريم نظيرا لجهوده المبذولة في تسهيل وإنجاح عمل فرق حملة التوعية بمخاطر ومخلفات الحرب الخطرة التي استهدفت مديريات محافظة عدن بدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف خلال الفترة من ٢٠ نوفمبر حتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م .

وبدورة شكر الاستاذ أرسلان السقاف المدير التنفيذي للمركز الاستاذ قائد حلبوب ومنسق برامج التوعية للمشروع د علي الشاعري على جهودهم المبذولة في تنفيذ مشاريع التوعية بمخاطر الالغام ومخلفات الحرب في مديريات العاصمة عدن.

مؤكدا اهتمام محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د محمد سعيد الزعوري بهذه المشاريع التوعوية بمخاطر الالغام ومخلفات الحرب وتقديم كل التسهيلات القانونيه اللازمة لإنجاحها متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم .