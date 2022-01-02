بدء ورشة عمل بتعز لتعزيز الحكم المحلي ودعم تعافي التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بدات بمحافظة تعز، امس، ورشة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الحكم المحلي لدعم تعافي التعليم بالتعاون مع منظمة سول للتنمية .



واشاد وكيل المحافظة عارف جامل في الورشة التي حضرها مدير مكتب التربية والتعليم عبد الواسع شداد ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل، بالمشاريع التنموية الرائدة..داعياً المنظمات الدولية الى تكثيف العمل في المشاريع المستدامة ودعم قطاع التعليم في طباعة المنهج الدراسي وبناء وترميم المدارس من أجل النهوض بالعملية التعليمية.

من جانبها أشارت مدير منظمة سول للتنمية هند عطية، الى أن مشاريع المنظمة خلال الفترة القادمة تتركز على مجالات التعليم..مشيراً الى ان الورشة تهدف الى تعريف السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بتعزيز الحكم المحلي ودوره في تعافي قطاع التعليم وبناء قدرات موظفي مكاتب التربية والتعليم على مستوى المحافظة وتقييم احتياج قدرات ومعارف موظفي مكاتب التربية والتعليم وإنتاج خطط تنموية سنوية.