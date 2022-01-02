الرئيس هادي يطلع على انتصارات الجيش الوطني في عسيلان بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اجرى الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، ، اتصالاً هاتفياً بمحافظ شبوة عوض العولقي، للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها ابطال الجيش الوطني والوية العمالقة والمقاومة الشعبية في عسيلان بالمحافظة.



وخلال الاتصال، حيا الرئيس كل القوات الوطنية المشاركة في عملية التحرير من قوات الجيش الوطني والعمالقة والمقاومة الشعبية..داعياً كل أبناء شعبنا اليمني لتوحيد الصفوف ودعم أبطالنا الذين يخوضون معركة الدفاع ضد المليشيات الحوثية الايرانية.

واشاد رئيس الجمهورية، بالانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني باسناد ودعم اخوي صادق من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكداً ان تلك الانتصارات الكبيرة ستظل محل فخر واعتزاز لكل ابناء الشعب اليمني الذي يتوق للخلاص من هذه العصابة الباغية وتحرير كامل التراب اليمني واستتباب الامن والاستقرار وتطبيع الاوضاع والدفع بعجلة التنمية والبناء الى الامام.

وشدد الرئيس، على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات في مختلف جبهات القتال لما لها من اهمية على المستويين الامني والتنموي.. موجهاً الحكومة بتقديم كافة اوجه الدعم العسكري لأبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة.. مؤكداً في الوقت ذاته الاهتمام برعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين، وكذا الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل النوعي للقوات المسلحة والامن.

واكد رئيس الجمهورية، ان ابطال الجيش ورجال المقاومة هم صمام امان للدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسابته الوطنية وسيحضون بكل الدعم والمساندة.. مثمناً استمرار جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقوفهم الى جانب الشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية وكسر شوكة ايران ومشروعها الفارسي في المنطقة.

من جانبه، ثمن محافظ شبوة اهتماما فخامة الرئيس بالمحافظة ومتابعته المستمرة للتطورات العسكرية والاوضاع الميدانية والمعيشية في المحافظة.. مؤكداً وقوف ابناء شبوة خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة حتي تحقيق النصر على كامل التراب اليمني.